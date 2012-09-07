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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Швейцария
Словения - Швейцария: обзор матча 07 сентября 2012
Словения
07.09.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
0 : 2
Завершен
Швейцария
20'
Г. Джака
51'
Г. Инлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Швейцария
90'
Желтая карточка
Р. Родригес
85'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Г. Джака
Желтая карточка
Й. Иличич
83'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Радосавлевич
80'
76'
Вторая желтая
Т. Барнетта
74'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Шакири
Замена
Й. Иличич
️️️️
В. Бирса
61'
Желтая карточка
А. Кирм
59'
Замена
Э. Любьянкич
️️️️
З. Дедич
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
Г. Инлер
23'
Желтая карточка
Т. Барнетта
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джака
Пас отдал
Э. Дердийок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
10
Вальтер Бирса
ЦП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
0
Армин Бачинович
ЦП
14
Златко Дедич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Словения
1
Ян Облак
ВР
19
Деян Келар
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
0
Эмир Любьянкич
ЦП
0
Дарьян Матич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
0
Мирнес Шишич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
0
Этьен Великонья
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
24
Ален Неф
ЦЗ
0
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Адриан Винтер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-4-2
12
Ханданович
13
Йокич
4
Шулер
5
Цесар
2
Бречко
17
Кирм
18
Радосавлевич
0
Бачинович
10
Бирса
23
Матавж
14
Дедич
4-1-3-1-1
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
5
фон Берген
20
Джуру
13
Родригес
10
Джака
7
Барнетта
11
Бехрами
8
Инлер
23
Шакири
19
Дердийок
14
Дедич
0
Любьянкич
0
Любьянкич
14
Дедич
18
Радосавлевич
14
Куртич
14
Куртич
18
Радосавлевич
10
Бирса
7
Иличич
7
Иличич
10
Бирса
10
Джака
16
Фернандес
16
Фернандес
10
Джака
23
Шакири
15
Джемаили
15
Джемаили
23
Шакири
Остались в запасе
Словения
Швейцария
19
Деян Келар
ЦЗ
0
Мирнес Шишич
ЦФ
1
Ян Облак
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
0
Дарьян Матич
ЦП
0
Этьен Великонья
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
24
Ален Неф
ЦЗ
0
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Адриан Винтер
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
19
Деян Келар
ЦЗ
0
Мирнес Шишич
ЦФ
1
Ян Облак
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
0
Дарьян Матич
ЦП
0
Этьен Великонья
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
24
Ален Неф
ЦЗ
0
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Адриан Винтер
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Словения - Швейцария
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
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