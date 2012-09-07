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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Кипр
Албания - Кипр: обзор матча 07 сентября 2012
Албания
07.09.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
3 : 1
Завершен
Кипр
36'
А. Садику
84'
Э. Цани
87'
Э. Богдани
45+4'
В. Лабан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Кипр
90'
+3
Желтая карточка
К. Макридис
Желтая карточка
Э. Богдани
88'
ГОЛ! 3:1!
Э. Богдани
87'
ГОЛ! 2:1!
Э. Цани
Пас отдал
Я. Хика
84'
Замена
Э. Цани
️️️️
Х. Салихи
81'
76'
Замена
А. Авраам
️️️️
М. Константину
Замена
Э. Богдани
️️️️
Э. Вила
72'
Замена
Я. Хика
️️️️
А. Садику
58'
Желтая карточка
А. Садику
56'
56'
Замена
Д. Христофи
️️️️
К. Хараламбидис
46'
Замена
К. Мастру
️️️️
А. Георгаллидес
45'
+4
Желтая карточка
В. Лабан
Желтая карточка
А. Меха
45'
+4
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
В. Лабан
Пас отдал
К. Хараламбидис
ГОЛ! 1:0!
А. Садику
Пас отдал
А. Меха
36'
Желтая карточка
Э. Цани
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
15
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
4
Джейсон Деметриу
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Михалис Константину
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
10
Эдгар Цани
ЦФ
15
Ахмед Янузи
ЦФ
15
Эрьон Богдани
ЦФ
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3-2-3-2
1
Уйкани
0
Булку
2
Лила
0
Даллку
5
Цана
15
Маврай
11
Вила
13
Кукели
14
Меха
18
Салихи
10
Садику
3-5-1-1
1
Георгаллидес
2
Жуниор
4
Меркис
0
Хараламбус
10
Хараламбидис
0
Алонефтис
23
Николау
14
Лабан
4
Деметриу
13
Макридис
0
Константину
18
Салихи
10
Цани
10
Цани
18
Салихи
10
Садику
0
Хика
0
Хика
10
Садику
11
Вила
15
Богдани
15
Богдани
11
Вила
1
Георгаллидес
0
Мастру
0
Мастру
1
Георгаллидес
0
Константину
11
Авраам
11
Авраам
0
Константину
10
Хараламбидис
9
Христофи
9
Христофи
10
Хараламбидис
Остались в запасе
Албания
Кипр
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
15
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
12
Тасос Киссас
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
15
Ахмед Янузи
ЦФ
Остались в запасе
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
12
Тасос Киссас
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Албания - Кипр
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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