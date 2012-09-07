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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Польша
Черногория - Польша: обзор матча 07 сентября 2012
Черногория
07.09.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
2 : 2
Завершен
Польша
27'
Н. Дринчич
45+3'
М. Вучинич
6'
Я. Блащиковски (П)
55'
А. Миржеевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Польша
90'
Замена
М. Сагановски
️️️️
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Джудович
89'
Замена
М. Джудович
️️️️
Н. Дринчич
84'
83'
Желтая карточка
Ю. Полански
73'
Красная карточка
Л. Обраньяк
Замена
М. Пекович
️️️️
С. Вукчевич
73'
Вторая желтая
С. Павичевич
69'
69'
Замена
Р. Муравски
️️️️
А. Борысюк
Желтая карточка
С. Павичевич
68'
Замена
Ф. Касалица
️️️️
М. Йованович
65'
55'
ГОЛ! 2:2!
А. Миржеевски
46'
Замена
А. Миржеевски
️️️️
К. Гросицки
ГОЛ! 2:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Н. Дринчич
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Н. Дринчич
Пас отдал
М. Вучинич
27'
Желтая карточка
М. Вучинич
16'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Блащиковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
7
Симон Вукчевич
ЦП
0
Никола Дринчич
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Польша
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Людовик Обраньяк
ЦП
7
Юджен Полански
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Черногория
19
Владимир Божович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
15
Милорад Пекович
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Польша
12
Томаш Кушчак
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Рафал Муравски
ЦП
23
Павел Брожек
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
11
Марек Сагановски
ЦФ
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
3-2-2-2
12
Божович
5
Баша
15
Савич
17
Зверотич
0
Йованович
2
Павичевич
7
Вукчевич
0
Дринчич
10
Йоветич
9
Вучинич
4-5-1
22
Тытонь
20
Пищек
21
Василевски
15
Глик
14
Вавржиняк
16
Блащиковски
0
Борысюк
10
Обраньяк
7
Полански
11
Гросицки
9
Левандовски
0
Дринчич
20
Джудович
20
Джудович
0
Дринчич
7
Вукчевич
15
Пекович
15
Пекович
7
Вукчевич
0
Йованович
0
Касалица
0
Касалица
0
Йованович
9
Левандовски
11
Сагановски
11
Сагановски
9
Левандовски
0
Борысюк
11
Муравски
11
Муравски
0
Борысюк
11
Гросицки
18
Миржеевски
18
Миржеевски
11
Гросицки
Остались в запасе
Черногория
Польша
19
Владимир Божович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Томаш Кушчак
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Павел Брожек
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
19
Владимир Божович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Томаш Кушчак
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Павел Брожек
ЦП
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Черногория - Польша
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
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