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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Румыния
Эстония - Румыния: обзор матча 07 сентября 2012
Эстония
07.09.2012, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 2
Завершен
Румыния
55'
Г. Торже
75'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Румыния
90'
+1
Замена
В. Гэман
️️️️
Д. Гоян
85'
Замена
М. Никулае
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Т. Кинк
79'
79'
Желтая карточка
Ч. Марика
Желтая карточка
А. Дмитриев
78'
Замена
Т. Кинк
️️️️
С. Пури
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Марика
Пас отдал
Г. Торже
66'
Замена
М. Пинтилий
️️️️
К. Лазэр
Замена
В. Воскобойников
️️️️
М. Вунк
61'
55'
ГОЛ! 0:1!
Г. Торже
Пас отдал
Ч. Марика
Замена
Й. Линдпере
️️️️
Х. Оямаа
46'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
4
Игорь Морозов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
0
Андрес Опер
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Александру Бурчану
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Костин Лазэр
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
0
Сергей Лепметс
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
0
Тихон Сисов
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
8
Владимир Воскобойников
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
0
Адриан Сэлэджяну
ЦП
0
Клаудиу Войкулец
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
18
Мариус Никулае
ЦФ
9
Раул Русеску
ЦФ
4-4-2
1
Парейко
4
Морозов
17
Яагер
23
Тенисте
15
Клаван
13
Вунк
7
Пури
14
Васильев
6
Дмитриев
11
Оямаа
0
Опер
4-1-4-1
1
Лобонц
15
Гоян
2
Мэцел
21
Кирикеш
3
Рац
0
Бурчану
11
Торже
0
Лазэр
0
Грозав
10
Тэнасе
0
Марика
11
Оямаа
2
Линдпере
2
Линдпере
11
Оямаа
7
Пури
9
Кинк
9
Кинк
7
Пури
13
Вунк
8
Воскобойников
8
Воскобойников
13
Вунк
15
Гоян
15
Гэман
15
Гэман
15
Гоян
0
Лазэр
8
Пинтилий
8
Пинтилий
0
Лазэр
0
Марика
18
Никулае
18
Никулае
0
Марика
Остались в запасе
Эстония
Румыния
7
Каймар Сааг
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
0
Сергей Лепметс
ВР
0
Тихон Сисов
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Адриан Сэлэджяну
ЦП
0
Клаудиу Войкулец
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
20
Адриан Попа
ЦП
9
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
7
Каймар Сааг
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
0
Сергей Лепметс
ВР
0
Тихон Сисов
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Адриан Сэлэджяну
ЦП
0
Клаудиу Войкулец
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
20
Адриан Попа
ЦП
9
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Эстония - Румыния
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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