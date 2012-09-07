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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Франция
Финляндия - Франция: обзор матча 07 сентября 2012
Финляндия
07.09.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
0 : 1
Завершен
Франция
20'
А. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Франция
90'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Н. Мойсандер
87'
Замена
Н. Куки
️️️️
К. Хямяляйнен
78'
74'
Желтая карточка
Б. Матюиди
73'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Й. Кабай
65'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Замена
А. Еременко
️️️️
П. Хетемай
65'
63'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Т. Спарв
56'
Желтая карточка
М. Халсти
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Диаби
Пас отдал
К. Бензема
15'
Желтая карточка
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
19
Абу Диаби
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Финляндия
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
22
Яркко Хурме
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Тони Колехмайнен
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
6
Алексей Еременко
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
0
Нжази Куки
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Этьенн Капу
ОП
17
Максим Гоналон
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
2-5-2-1
1
Градецки
3
Мойсандер
4
Тойвио
0
Халсти
19
Ринг
7
Еременко
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
13
Аркивуо
14
Спарв
10
Пукки
4-4-2
1
Льорис
13
Ревейер
21
Янга-Мбива
0
Сахо
3
Эвра
19
Диаби
0
Мавуба
6
Кабай
7
Рибери
14
Менез
19
Бензема
21
Хямяляйнен
0
Куки
0
Куки
21
Хямяляйнен
8
Хетемай
6
Еременко
6
Еременко
8
Хетемай
6
Кабай
14
Матюиди
14
Матюиди
6
Кабай
14
Менез
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
14
Менез
7
Рибери
18
Гомис
18
Гомис
7
Рибери
Остались в запасе
Финляндия
Франция
0
Генри Силланпаа
ВР
22
Яркко Хурме
ЦЗ
6
Тони Колехмайнен
ЦП
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Этьенн Капу
ОП
17
Максим Гоналон
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
0
Генри Силланпаа
ВР
22
Яркко Хурме
ЦЗ
6
Тони Колехмайнен
ЦП
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Этьенн Капу
ОП
17
Максим Гоналон
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Финляндия - Франция
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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Финляндия
Франция
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
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