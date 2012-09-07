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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Исландия - Норвегия
Исландия - Норвегия: обзор матча 07 сентября 2012
Исландия
07.09.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
2 : 0
Завершен
Норвегия
21'
К. Арнасон
81'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Норвегия
90'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
Б. Хельге Риисе
Замена
Э. Йонссон
️️️️
Э. Халлфредссон
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
81'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Гисласон
72'
67'
Желтая карточка
Б. Хельге Риисе
66'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Д. Браатен
66'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Абделлауе
Замена
С. Оттесен
️️️️
К. Арнасон
49'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Арнасон
Пас отдал
А. Гуннарссон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Даниэль Браатен
ПП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Исландия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-5-1
1
Халльдорсон
13
Эйрикссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
0
Стейнссон
20
Халлфредссон
15
Даниэльссон
19
Гисласон
8
Бьярнасон
17
Гуннарссон
10
Сигурдссон
3-2-3-1-1
0
Петтерсен
5
Хангеланд
6
Нордтвейт
14
Рууд
3
Велер
6
Риисе
16
Риисе
10
Эльюнусси
9
Браатен
15
Эйкрем
9
Абделлауе
20
Халлфредссон
4
Йонссон
4
Йонссон
20
Халлфредссон
14
Арнасон
5
Оттесен
5
Оттесен
14
Арнасон
19
Гисласон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
19
Гисласон
16
Риисе
19
Хенриксен
19
Хенриксен
16
Риисе
9
Браатен
11
Содерлунд
11
Содерлунд
9
Браатен
9
Абделлауе
7
Кинг
7
Кинг
9
Абделлауе
Остались в запасе
Исландия
Норвегия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
16
Олафур Скуласон
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
16
Олафур Скуласон
ЦП
Остались в запасе
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Исландия - Норвегия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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