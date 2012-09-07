Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Венгрия
Андорра - Венгрия: обзор матча 07 сентября 2012
Андорра
07.09.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 5
Завершен
Венгрия
12'
Р. Юхас
32'
З. Гера (П)
54'
А. Салаи
68'
Т. Пришкин
85'
В. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Венгрия
85'
ГОЛ! 0:5!
В. Коман
Пас отдал
Т. Пришкин
82'
Замена
К. Немет
️️️️
А. Салаи
Замена
Д. Манейро
️️️️
М. Гарсия
80'
75'
Замена
А. Элек
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
М. Пужоль
73'
Замена
И. Лоренцо
️️️️
Л. Клементе
72'
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Морено
69'
68'
ГОЛ! 0:4!
Т. Пришкин
Пас отдал
Ж. Липтак
Вторая желтая
М. Валес
67'
Желтая карточка
М. Валес
55'
54'
ГОЛ! 0:3!
А. Салаи
Пас отдал
В. Ванчак
46'
Замена
Т. Пришкин
️️️️
З. Гера
Желтая карточка
С. Морено
45'
+2
Желтая карточка
М. Гарсия
32'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Гера
20'
Желтая карточка
В. Коман
Желтая карточка
Л. Клементе
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Юхас
Пас отдал
Б. Джуджак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
10
Людовик Клементе
ЦФ
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
19
Иван Лоренцо
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
14
Петер Халмоши
ЛП
0
Тамаш Колтаи
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
9
Томаш Пришкин
ЦФ
3-4-1-2
1
Хосеп Гомес
20
Родригес
5
Эмили Гарсия
6
Лима
21
Гарсия
7
Пужоль
8
Виейра
3
Валес
11
Морено
5
Силва
10
Клементе
3-2-3-1-1
22
Богдан
23
Юхас
0
Ванчак
0
Липтак
21
Корчмар
14
Лацко
15
Хайнал
9
Коман
7
Джуджак
10
Гера
9
Салаи
21
Гарсия
22
Манейро
22
Манейро
21
Гарсия
10
Клементе
19
Лоренцо
19
Лоренцо
10
Клементе
11
Морено
19
Гомес
19
Гомес
11
Морено
15
Хайнал
6
Элек
6
Элек
15
Хайнал
9
Салаи
11
Немет
11
Немет
9
Салаи
10
Гера
9
Пришкин
9
Пришкин
10
Гера
Остались в запасе
Андорра
Венгрия
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
0
Тамаш Колтаи
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
14
Петер Халмоши
ЛП
8
Йожеф Варга
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
Остались в запасе
0
Тамаш Колтаи
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
14
Петер Халмоши
ЛП
8
Йожеф Варга
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Андорра - Венгрия
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
1 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Комуналь
Новости команд
Все
Андорра
Венгрия
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
10:40
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
Вчера, 11:54
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
Вчера, 11:54
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Литва – Андорра: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
10:40
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Украина – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+