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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 01 октября 2012
Крылья Советов
01.10.2012, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
32'
Кабайеро
35'
Кабайеро
25'
Ю. Мовсисян
54'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
Желтая карточка
Стив
90'
Желтая карточка
Д. Верховцов
88'
Замена
Р. Григорян
️️️️
Себайос
82'
62'
Замена
С. Кисляк
️️️️
В. Игнатьев
57'
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
В. Свежов
️️️️
Р. Воробьев
56'
54'
ГОЛ! 2:2!
Вандерсон
Пас отдал
М. Абреу
Желтая карточка
Б. Телес
48'
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Коман
Желтая карточка
С. Петров
45'
Желтая карточка
А. Делькин
39'
ГОЛ! 2:1!
Кабайеро
Пас отдал
Б. Телес
35'
ГОЛ! 1:1!
Кабайеро
Пас отдал
Б. Телес
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
83
Стив
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
3-2-3-2
16
Веремко
83
Стив
13
Верховцов
25
Концедалов
6
Телес
98
Петров
32
Баляйкин
84
Воробьев
10
Себайос
9
Кабайеро
90
Делькин
3-3-3-1
88
Синицын
20
Игнатьев
14
Мартынович
25
Амисулашвили
8
Смольников
26
Абреу
33
Анджелкович
18
Дринчич
78
Коман
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
84
Воробьев
6
Свежов
6
Свежов
84
Воробьев
10
Себайос
28
Григорян
28
Григорян
10
Себайос
20
Игнатьев
15
Кисляк
15
Кисляк
20
Игнатьев
78
Коман
14
Вандерсон
14
Вандерсон
78
Коман
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Илья Барышников (оба - Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:15 (прямая)
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