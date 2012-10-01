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Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм: обзор матча 01 октября 2012
Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
57'
А. Таарабт
3'
М. Джарвис
35'
Р. Важ Те
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
Д. Томкинс
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Н. Онуоха
84'
78'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Вторая желтая
С. Диаките
75'
72'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Коул
70'
Желтая карточка
К. Коул
69'
Желтая карточка
К. Нолан
67'
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
62'
Желтая карточка
Д. МакКартни
Желтая карточка
С. Диаките
59'
Желтая карточка
А. Таарабт
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Таарабт
Пас отдал
К. Хилл
57'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
55'
Замена
С. Диаките
️️️️
П. Джи Сун
55'
45'
+4
Желтая карточка
М. Нобл
39'
Желтая карточка
М. Диаме
35'
Замена
Д. МакКартни
️️️️
Д. О'Брайен
35'
ГОЛ! 0:2!
Р. Важ Те
Пас отдал
Д. Томкинс
23'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
У. Рид
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Джарвис
Пас отдал
К. Нолан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-5-2
20
Сезар
6
Хилл
17
Нельсен
5
Онуоха
33
Пак Джи Сун
25
Мбиа
98
Райт-Филлипс
23
Гранеро
18
Форлин
25
Замора
12
Сиссе
4-4-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
39
Коллинс
17
О'Брайен
23
Рид
16
Нобл
17
Диаме
4
Нолан
16
Джарвис
12
Важ Те
24
Коул
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
49
Таарабт
98
Райт-Филлипс
33
Пак Джи Сун
32
Диаките
32
Диаките
33
Пак Джи Сун
5
Онуоха
30
Хойлетт
30
Хойлетт
5
Онуоха
17
О'Брайен
3
МакКартни
3
МакКартни
17
О'Брайен
23
Рид
5
Томкинс
5
Томкинс
23
Рид
24
Коул
9
Кэрролл
9
Кэрролл
24
Коул
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
22
Хоган Эфрейм
ЦП
5
Макс Эмер
ЦЗ
31
Роберт Грин
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
30
Стефен Хендерсон
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
22
Хоган Эфрейм
ЦП
5
Макс Эмер
ЦЗ
31
Роберт Грин
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Хэм
2
1
8
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Лофтус Роуд
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