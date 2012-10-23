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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Челси
Шахтер - Челси: обзор матча 23 октября 2012
Шахтер
23.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Челси
3'
А. Тейшейра
52'
Фернандиньо
89'
Оскар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Челси
89'
ГОЛ! 2:1!
Оскар
Пас отдал
Б. Иванович
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
87'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
85'
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
81'
79'
Желтая карточка
Д. Луис
70'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
А. Кучер
66'
ГОЛ! 2:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Л. Адриано
52'
22'
Желтая карточка
Э. Коул
19'
Замена
Э. Азар
️️️️
Ф. Лэмпард
16'
Травма
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Оскар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Тейшейра
4
Адриано
4-2-1-2-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
4
Луис
3
Коул
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Лэмпард
64
Мата
8
Оскар
9
Торрес
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
8
Лэмпард
10
Азар
10
Азар
8
Лэмпард
9
Торрес
15
Старридж
15
Старридж
9
Торрес
Остались в запасе
Шахтер
Челси
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Шахтер - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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