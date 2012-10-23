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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брага
Манчестер Юнайтед - Брага: обзор матча 23 октября 2012
Манчестер Юнайтед
23.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
3 : 2
Завершен
Брага
25'
Чичарито
62'
Д. Эванс
75'
Чичарито
2'
Алан
20'
Алан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Брага
88'
Замена
З. Луиш
️️️️
Р. Микаэл
86'
Замена
М. Моссоро
️️️️
Алан
81'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Р. Аморим
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Чичарито
80'
ГОЛ! 3:2!
Чичарито
Пас отдал
Т. Клеверли
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Эванс
62'
53'
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
48'
Желтая карточка
П. Винисиус
Замена
Нани
️️️️
С. Кагава
46'
Травма
С. Кагава
28'
ГОЛ! 1:2!
Чичарито
Пас отдал
С. Кагава
25'
20'
ГОЛ! 0:2!
Алан
Пас отдал
Эдер
2'
ГОЛ! 0:1!
Алан
Пас отдал
У. Виана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛАЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
2
Рафаэл
ПАЗ
24
Даррен Флетчер
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
(К)
АП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Брага
34
Бету
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
30
Леонардо Салино
ПЗ
16
Рубен Микаэл
ЛВ
45
Уго Виана
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
30
Алан
(К)
АП
6
Рубен Аморим
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Брага
1
Ким
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
70
Мишел
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
2-3-1-2-2
43
Де Хеа
35
Эванс
16
Кэррик
28
Бюттнер
24
Флетчер
2
Рафаэл
8
Клеверли
10
Кагава
32
Руни
32
ван Перси
14
Чичарито
4-2-3-1
34
Бету
30
Салино
12
Коэльо
55
Винисиус
12
Эчиеджиле
45
Виана
27
Куштодиу
6
Аморим
30
Алан
16
Микаэл
24
Эдер
14
Чичарито
11
Гиггз
11
Гиггз
14
Чичарито
10
Кагава
17
Нани
17
Нани
10
Кагава
6
Аморим
7
Барбоза
7
Барбоза
6
Аморим
30
Алан
8
Моссоро
8
Моссоро
30
Алан
16
Микаэл
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
16
Микаэл
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брага
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
70
Мишел
ЦФ
1
Ким
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
70
Мишел
ЦФ
1
Ким
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брага
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Помощники судьи:
Милован Ристич
Игор Радойчич (оба Сербия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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