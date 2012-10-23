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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Бавария
Лилль - Бавария: обзор матча 23 октября 2012
Лилль
23.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
20'
Т. Мюллер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бавария
90'
+3
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
90'
Желтая карточка
Д. Шакири
Замена
Д. Розегнал
️️️️
Б. Педретти
90'
84'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Т. Мюллер
81'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Кроос
Замена
Р. Мендес
️️️️
Н. Ру
77'
70'
Желтая карточка
М. Манджукич
Замена
Д. Пайет
️️️️
С. Калу
56'
Желтая карточка
Л. Динь
52'
46'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Б. Педретти
45'
+1
45'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Д. Сидибе
33'
32'
Желтая карточка
Д. Боатенг
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
18
Франк Берья
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Флоран Бальмон
(К)
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Лилль
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
10
Димитри Пайет
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-3-3
1
Ландро
12
Динь
27
Шеджу
18
Берья
19
Сидибе
15
Мартен
15
Бальмон
25
Педретти
8
Калу
26
Ру
9
Де Мело
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
17
Боатенг
28
Бадштубер
88
Мартинес
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
8
Калу
10
Пайет
10
Пайет
8
Калу
25
Педретти
14
Розегнал
14
Розегнал
25
Педретти
26
Ру
20
Мендес
20
Мендес
26
Ру
13
Мюллер
5
Алаба
5
Алаба
13
Мюллер
8
Кроос
14
Густаво
14
Густаво
8
Кроос
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
Остались в запасе
Лилль
Бавария
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Лилль - Бавария
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Стюарт Бэрт
Джейк Коллин
Дополнительные помощники:
Майкл Оливер
Энтони Тейлор
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС СПОРТ" 22:30 (прямая) "HD СПОРТ" 22:30 (прямая)
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