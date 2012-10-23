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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - ЧФР Клуж
Галатасарай - ЧФР Клуж: обзор матча 23 октября 2012
Галатасарай
23.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
77'
Б. Йылмаз
19'
Д. Нунке (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - ЧФР Клуж
78'
Замена
Г. Мурешан
️️️️
П. Капетанос
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Н. Амрабат
77'
Желтая карточка
С. Сариоглу
73'
72'
Замена
В. Никоарэ
️️️️
Р. Бастос
Замена
С. Сариоглу
️️️️
Э. Эбуэ
68'
53'
Замена
И. Рада
️️️️
Л. Сепси
Замена
Э. Чолак
️️️️
Й. Элмандер
42'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Х. Алтынтоп
39'
37'
Желтая карточка
Р. Бастос
Пенальти не реализован!
Ф. Мело
35'
Желтая карточка
Ф. Мело
31'
28'
Вторая желтая
М. Агиррегарай
25'
Желтая карточка
М. Агиррегарай
Желтая карточка
Н. Амрабат
25'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Нунке
Желтая карточка
У. Булут
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
23
Николас Годемече
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
50
Энгин Байтар
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
19
Саша Бьеланович
ЦП
20
Руи Педро
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
3-1-3-3
16
Муслера
24
Нунке
2
Кайя
27
Эбуэ
30
Мело
77
Риера
8
Инан
34
Алтынтоп
39
Амрабат
11
Элмандер
9
Булут
3-2-3-1
86
Фелгуэйрас
45
Камора
12
Каду
13
Пикколо
20
Луис Альберто
19
Сепси
23
Годемече
13
Агиррегарай
16
Бастос
30
Капетанос
27
Эбуэ
55
Сариоглу
55
Сариоглу
27
Эбуэ
11
Элмандер
8
Чолак
8
Чолак
11
Элмандер
34
Алтынтоп
17
Йылмаз
17
Йылмаз
34
Алтынтоп
19
Сепси
24
Рада
24
Рада
19
Сепси
30
Капетанос
6
Мурешан
6
Мурешан
30
Капетанос
16
Бастос
17
Никоарэ
17
Никоарэ
16
Бастос
Остались в запасе
Галатасарай
ЧФР Клуж
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
20
Руи Педро
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
Главный тренер
Иоан Андоне
Остались в запасе
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
Остались в запасе
20
Руи Педро
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Иоан Андоне
Статистика матча Галатасарай - ЧФР Клуж
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Рамс Парк
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