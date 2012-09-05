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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - КАМАЗ
Челябинск - КАМАЗ: обзор матча 05 сентября 2012
Челябинск
05.09.2012, среда, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Челябинск - КАМАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
- : -
14.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
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