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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Зенит
Мордовия - Зенит: обзор матча 30 октября 2012
Мордовия
30.10.2012, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Зенит
65'
С. Семак
90+2'
Д. Кришито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Зенит
90'
+3
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Халк
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Кришито
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Иванов
89'
76'
Замена
А. Бухаров
️️️️
М. Канунников
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Рогов
72'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Р. Концедалов
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
С. Семак
Пас отдал
Халк
59'
Желтая карточка
С. Семак
Желтая карточка
П. Степанец
51'
46'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Р. Янбаев
29'
Желтая карточка
К. Зырянов
Желтая карточка
Т. Дуймович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
11
Роман Концедалов
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-3-1
98
Абакумов
87
Симчевич
4
Степанец
3
Мулдаров
19
Осипов
19
Дуймович
11
Концедалов
31
Рогов
40
Кулешов
88
Иванов
8
Панченко
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
15
Губочан
55
Янбаев
28
Витсель
37
Семак
18
Зырянов
20
Файзулин
7
Халк
99
Канунников
31
Рогов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
31
Рогов
88
Иванов
11
Пазин
11
Пазин
88
Иванов
11
Концедалов
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
11
Концедалов
55
Янбаев
4
Кришито
4
Кришито
55
Янбаев
7
Халк
19
Джорджевич
19
Джорджевич
7
Халк
99
Канунников
11
Бухаров
11
Бухаров
99
Канунников
Остались в запасе
Мордовия
Зенит
1
Давид Юрченко
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Мордовия - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:55 (прямая)
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