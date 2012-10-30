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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суиндон Таун - Астон Вилла
Суиндон Таун - Астон Вилла: обзор матча 30 октября 2012
Суиндон Таун
30.10.2012, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суиндон Таун - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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