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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар: обзор матча 30 октября 2012
Кубань (ЛФЛ)
30.10.2012, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Краснодар
19'
М. Пиццелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
84'
Желтая карточка
Н. Дринчич
Замена
В. Кулик
️️️️
И. Лоло
80'
Желтая карточка
А. Ионов
78'
72'
Замена
М. Конате
️️️️
Жоаозиньо
67'
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Абреу
Замена
А. Прудников
️️️️
Д. Никулаэ
64'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
И. Попов
60'
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Игнатьев
22'
Желтая карточка
Жоаозиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Пиццелли
Пас отдал
А. Ионов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
(К)
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Артем Фидлер
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Никола Дринчич
(К)
ОП
26
Марсио Абреу
ОП
14
Вандерсон
ЦП
22
Жоаозиньо
ПВ
78
Владимир Коман
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Арас Озбилиз
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Беленов
5
Лоло
26
Зелао
5
Деальберт
34
Козлов
8
Тлисов
71
Попов
10
Фидлер
9
Пиццелли
11
Ионов
21
Никулаэ
3-4-1-1-1
88
Синицын
13
Марков
22
Враньеш
4
Тубич
8
Смольников
18
Дринчич
26
Абреу
20
Игнатьев
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
78
Коман
71
Попов
23
Озбилиз
23
Озбилиз
71
Попов
5
Лоло
55
Кулик
55
Кулик
5
Лоло
21
Никулаэ
89
Прудников
89
Прудников
21
Никулаэ
26
Абреу
15
Кисляк
15
Кисляк
26
Абреу
20
Игнатьев
14
Аппаев
14
Аппаев
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
11
Конате
11
Конате
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Марко Уренья
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Березнев Дмитрий (г. Ростов-на-Дону) Ширяев Алексей (г. Ставрополь)
Стадион:
Кубань
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