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Англия. Кубок лиги
Уиган Атлетик - Брэдфорд Сити
Уиган Атлетик - Брэдфорд Сити: обзор матча 30 октября 2012
Уиган Атлетик
30.10.2012, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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