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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 30 октября 2012
Енисей
30.10.2012, вторник, 14:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
21'
А. Базанов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Лешонок
90'
+2
88'
Замена
Д. Блохин
️️️️
Х. Мамтов
Желтая карточка
А. Кучук
86'
Желтая карточка
В. Лешонок
81'
Замена
А. Кучук
️️️️
В. Чадов
73'
72'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Басиев
52'
Желтая карточка
В. Басиев
Желтая карточка
А. Базанов
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Базанов
Пас отдал
В. Чадов
21'
19'
Желтая карточка
С. Нестеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
(К)
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
(К)
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ПЗ
30
Максим Трусевич
ОП
87
Никита Саталкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
АП
4
Роман Славнов
ПВ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
46
Даниил Блохин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
4-1-2-2-1
79
Плотников
27
Лебамба
5
Пятикопов
80
Качан
34
Маргасов
7
Пьянченко
14
Лайзанс
15
Фатуллаев
9
Лешонок
15
Чадов
11
Базанов
3-3-1-2-1
16
Агапов
10
Никифоров
3
Удалый
5
Арзуманян
5
Нестеренко
30
Трусевич
6
Кальчук
87
Саталкин
4
Славнов
9
Мамтов
20
Басиев
15
Чадов
30
Кучук
30
Кучук
15
Чадов
9
Лешонок
93
Роденков
93
Роденков
9
Лешонок
9
Мамтов
46
Блохин
46
Блохин
9
Мамтов
20
Басиев
27
Радченко
27
Радченко
20
Басиев
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
27
Павел Рожков
ОП
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
40
Антон Козорез
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:25 (прямая)
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