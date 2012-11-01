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Расписание матчей
Испания. Кубок
Понферрадина - Хетафе
Понферрадина - Хетафе: обзор матча 01 ноября 2012
Понферрадина
01.11.2012, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Понферрадина - Хетафе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Понферрадина
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Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
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УД Логроньес
1 : 3
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Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
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Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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2 : 0
08.11.2026
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Хетафе
0 : 1
05.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
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Информация о матче
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