Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 01 ноября 2012
Дженоа
01.11.2012, четверг, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
14'
М. Паскуаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Замена
С. Ахмед Саид
️️️️
А. Бертолаччи
82'
78'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Б. Валеро
70'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
А. Бертолаччи
69'
67'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
Ю. Куцка
65'
59'
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Фернандес
56'
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
Д. Тошер
️️️️
А. Меркель
53'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Л. Халлениус
46'
35'
Желтая карточка
М. Паскуаль
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Паскуаль
Пас отдал
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Э. Моретти
13'
Желтая карточка
М. Сампиризи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
87
Анселмо
ОП
28
Даниэл Тошер
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
4
Гранквист
13
Антонелли
31
Сампиризи
83
Бово
24
Моретти
33
Куцка
91
Бертолаччи
21
Меркель
9
Иммобиле
9
Халлениус
4-4-1-1
2
Вивиано
14
Ронкалья
15
Савич
2
Гонсало
21
Паскуаль
7
Куадрадо
6
Валеро
7
Писарро
14
Фернандес
22
Льяич
9
Йоветич
91
Бертолаччи
22
Саид
22
Саид
91
Бертолаччи
21
Меркель
28
Тошер
28
Тошер
21
Меркель
9
Халлениус
14
Хоркера
14
Хоркера
9
Халлениус
14
Фернандес
20
Аквилани
20
Аквилани
14
Фернандес
6
Валеро
8
Мильяччо
8
Мильяччо
6
Валеро
22
Льяич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
22
Льяич
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
87
Анселмо
ОП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
87
Анселмо
ОП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+