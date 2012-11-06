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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Монпелье
Олимпиакос - Монпелье: обзор матча 06 ноября 2012
Олимпиакос
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Монпелье
4'
П. Машаду
80'
Л. Греко
82'
К. Митроглу
66'
Ю. Бельханда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Монпелье
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
К. Митроглу
90'
+1
Замена
Л. Фейса
️️️️
П. Машаду
87'
Желтая карточка
Х. Холебас
86'
Желтая карточка
К. Митроглу
82'
ГОЛ! 3:1!
К. Митроглу
Пас отдал
Х. Холебас
82'
ГОЛ! 2:1!
Л. Греко
80'
79'
Замена
Д. Конгре
️️️️
В. Хилтон
77'
Желтая карточка
Д. Тинан
Замена
Д. Фустер
️️️️
Ф. Модесто
72'
Желтая карточка
Д. Абдун
66'
Желтая карточка
Ф. Модесто
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Бельханда
62'
Замена
Д. Тинан
️️️️
А. Мунье
46'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
Л. Греко
44'
43'
Желтая карточка
С. Камара
40'
Желтая карточка
Г. Бокали
ГОЛ! 1:0!
П. Машаду
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
3-2-2-2
1
Кэрролл
22
Сиовас
35
Торосидис
44
Манолас
25
Холебас
20
Модесто
55
Машаду
19
Греко
11
Митроглу
93
Абдун
3-2-3-1-1
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Хилтон
6
Марво
12
Бедимо
23
Саихи
40
Мунье
20
Бельханда
5
Кабелла
19
Камара
11
Митроглу
22
Ликояннис
22
Ликояннис
11
Митроглу
55
Машаду
15
Фейса
15
Фейса
55
Машаду
20
Модесто
19
Фустер
19
Фустер
20
Модесто
4
Хилтон
3
Конгре
3
Конгре
4
Хилтон
40
Мунье
20
Тинан
20
Тинан
40
Мунье
5
Кабелла
14
Шарбонье
14
Шарбонье
5
Кабелла
Остались в запасе
Олимпиакос
Монпелье
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Остались в запасе
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Олимпиакос - Монпелье
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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