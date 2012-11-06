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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Динамо Загреб
ПСЖ - Динамо Загреб: обзор матча 06 ноября 2012
ПСЖ
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Загреб
16'
Алекс
61'
Б. Матюиди
65'
Ж. Менез
80'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Динамо Загреб
Желтая карточка
А. Рабьо
90'
+2
86'
Замена
А. Халилович
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 4:0!
Г. Оаро
Пас отдал
З. Ибрагимович
80'
78'
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Г. Оаро
️️️️
Ж. Менез
76'
73'
Замена
А. Калельо
️️️️
А. Рукавина
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
68'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Менез
Пас отдал
З. Ибрагимович
65'
62'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Й. Шимунич
ГОЛ! 2:0!
Б. Матюиди
Пас отдал
З. Ибрагимович
61'
Замена
М. Верратти
️️️️
М. Сиссоко
46'
45'
Желтая карточка
А. Адеми
ГОЛ! 1:0!
Алекс
Пас отдал
З. Ибрагимович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Саммир
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-3-3
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
33
Алекс
13
Жалле
14
Рабьо
8
Матюиди
22
Сиссоко
7
Менез
22
Лавесси
11
Ибрагимович
4-1-5
25
Келава
24
Врсалько
4
Шимунич
21
Вида
66
Пульич
77
Брозович
19
Саммир
8
Ковачич
45
Адеми
19
Пиварич
55
Рукавина
22
Сиссоко
6
Верратти
6
Верратти
22
Сиссоко
22
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Лавесси
7
Менез
99
Оаро
99
Оаро
7
Менез
55
Рукавина
14
Калельо
14
Калельо
55
Рукавина
8
Ковачич
10
Халилович
10
Халилович
8
Ковачич
4
Шимунич
9
Чоп
9
Чоп
4
Шимунич
Остались в запасе
ПСЖ
Динамо Загреб
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча ПСЖ - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Парк де Пренс
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