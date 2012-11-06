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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Арсенал
Шальке-04 - Арсенал: обзор матча 06 ноября 2012
Шальке-04
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
45+2'
К. Хунтелаар
67'
Д. Фарфан
18'
Т. Уолкотт
26'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Арсенал
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Л. Холтби
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Сантос
️️️️
Л. Подольски
90'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Джонс
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Фарфан
Пас отдал
Л. Холтби
67'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
М. Хегер
66'
62'
Желтая карточка
Л. Подольски
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Холтби
45'
+2
Желтая карточка
К. Фукс
41'
26'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
Ж. Матип
25'
Замена
М. Хегер
️️️️
А. Учида
25'
21'
Желтая карточка
С. Касорла
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЛП
13
Джермейн Джонс
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
(К)
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-2-3-1
1
Уннершталь
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
13
Джонс
33
Нойштедтер
17
Афеллай
90
Холтби
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-2-1-2-1
1
Манноне
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
4
Вермален
8
Артета
10
Уилшир
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Подольски
9
Жиру
Хегер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
Хегер
2
Учида
6
Хегер
6
Хегер
2
Учида
90
Холтби
10
Барнетта
10
Барнетта
90
Холтби
10
Подольски
11
Сантос
11
Сантос
10
Подольски
8
Касорла
13
Коклен
13
Коклен
8
Касорла
Остались в запасе
Шальке-04
Арсенал
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Джеймс Ши
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Шальке-04 - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Ренато Фаверани
Андреа Стефани (оба Италия)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 23:30 (прямая)
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