Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Спартак
Бенфика - Спартак: обзор матча 07 ноября 2012
Бенфика
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
55'
О. Кардосо
69'
О. Кардосо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Спартак
82'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Замена
А. Гомеш
️️️️
М. Перейра
82'
79'
Замена
М. Сухи
️️️️
Д. Билялетдинов
Пенальти не реализован!
О. Кардосо
77'
76'
Красная карточка
Н. Пареха
Замена
Б. Сезар
️️️️
Лима
74'
71'
Замена
А. Дзюба
️️️️
К. Чельстрем
ГОЛ! 2:0!
О. Кардосо
Пас отдал
О. Джон
69'
62'
Замена
Джано
️️️️
К. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
О. Кардосо
Пас отдал
Л. Мельгарехо
55'
Замена
О. Кардосо
️️️️
Родриго
46'
38'
Желтая карточка
Н. Пареха
33'
Желтая карточка
Е. Макеев
32'
Желтая карточка
А. Ребров
Желтая карточка
А. Алмейда
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ПЗ
19
Родриго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
2
Макси Перейра
(К)
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦФ
9
Лима
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛВ
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
3
Нолито
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-3-3
1
Артур
10
Мельгарехо
33
Жардел
24
Гарай
34
Алмейда
19
Родриго
33
Перес
2
Перейра
15
Джон
9
Лима
11
Сальвио
4-2-3-1
32
Ребров
34
Макеев
2
Инсаурральде
2
Пареха
9
Комбаров
5
Кариока
4
Чельстрем
14
Билялетдинов
14
Хурадо
23
Комбаров
39
Ари
9
Лима
11
Сезар
11
Сезар
9
Лима
2
Перейра
20
Гомеш
20
Гомеш
2
Перейра
19
Родриго
7
Кардосо
7
Кардосо
19
Родриго
14
Билялетдинов
17
Сухи
17
Сухи
14
Билялетдинов
9
Комбаров
7
Джано
7
Джано
9
Комбаров
4
Чельстрем
22
Дзюба
22
Дзюба
4
Чельстрем
Остались в запасе
Бенфика
Спартак
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бенфика - Спартак
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая), "НТВ" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Бенфика
Спартак
Гаджиев не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне
15:51
1
Борзаковский выбрал двух игроков из чемпионского «Спартака», которых вернул бы в команду
15:35
Мусагалиев назвал футболиста, которого не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство
13:21
6
Радимов определил единственную проблему Максименко: «Такое хотели бы видеть болельщики «Спартака»
Вчера, 23:01
11
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Гаджиев не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне
15:51
1
Борзаковский выбрал двух игроков из чемпионского «Спартака», которых вернул бы в команду
15:35
Мусагалиев назвал футболиста, которого не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство
13:21
6
Радимов определил единственную проблему Максименко: «Такое хотели бы видеть болельщики «Спартака»
Вчера, 23:01
11
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+