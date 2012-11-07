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Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Манчестер Юнайтед
Брага - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 ноября 2012
Брага
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
49'
Алан (П)
80'
Р. ван Перси
84'
У. Руни (П)
90+2'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Манчестер Юнайтед
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Чичарито
Замена
З. Луиш
️️️️
У. Эчиеджиле
90'
+1
Замена
М. Моссоро
️️️️
У. Виана
86'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Р. Аморим
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
У. Руни
80'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Гиггз
73'
Замена
Рафаэл
️️️️
Нани
Желтая карточка
Куштодиу
70'
Желтая карточка
Эдер
66'
64'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Д. Уэлбек
59'
Замена
Р. Фердинанд
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Алан
49'
38'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
34
Бету
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
2
Дуглау
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
30
Алан
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Брага
1
Ким
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Байано
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-5-1
34
Бету
12
Эчиеджиле
2
Дуглау
12
Коэльо
6
Аморим
16
Микаэл
45
Виана
27
Куштодиу
30
Салино
30
Алан
24
Эдер
3-3-1-3
43
Де Хеа
6
Смоллинг
35
Эванс
27
Эвра
25
Валенсия
11
Гиггз
28
Андерсон
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
18
Уэлбек
6
Аморим
7
Барбоза
7
Барбоза
6
Аморим
45
Виана
8
Моссоро
8
Моссоро
45
Виана
12
Эчиеджиле
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
12
Эчиеджиле
35
Эванс
5
Фердинанд
5
Фердинанд
35
Эванс
17
Нани
2
Рафаэл
2
Рафаэл
17
Нани
18
Уэлбек
32
ван Перси
32
ван Перси
18
Уэлбек
Остались в запасе
Брага
Манчестер Юнайтед
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Байано
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Пезейру
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Байано
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Брага - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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