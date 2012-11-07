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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Шахтер
Челси - Шахтер: обзор матча 07 ноября 2012
Челси
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
6'
Ф. Торрес
38'
Оскар
90+2'
В. Мозес
8'
Виллиан
48'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Шахтер
ГОЛ! 3:2!
В. Мозес
Пас отдал
Х. Мата
90'
+2
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Торрес
89'
Желтая карточка
Д. Луис
88'
Замена
В. Мозес
️️️️
Оскар
80'
77'
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
56'
Желтая карточка
А. Тейшейра
48'
ГОЛ! 2:2!
Виллиан
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 2:1!
Оскар
38'
8'
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Оскар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
10
Эден Азар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
5
Бертранд
20
Иванович
24
Кэхилл
4
Луис
12
Оби Микел
7
Рамирес
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
9
Торрес
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
8
Оскар
11
Мозес
11
Мозес
8
Оскар
9
Торрес
15
Старридж
15
Старридж
9
Торрес
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
Остались в запасе
Челси
Шахтер
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Челси - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая) "НD Спорт" 23:45 (прямая)
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