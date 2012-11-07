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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - БАТЭ
Валенсия - БАТЭ: обзор матча 07 ноября 2012
Валенсия
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
4 : 2
Завершен
БАТЭ
26'
Жонас
29'
Р. Сольдадо (П)
51'
С. Фегули
86'
С. Фегули
53'
Р. Брессан
83'
Д. Мозолевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - БАТЭ
88'
Замена
А. Концевой
️️️️
Р. Брессан
Замена
Д. Альбельда
️️️️
А. Гуардадо
88'
ГОЛ! 4:2!
С. Фегули
Пас отдал
Э. Банега
86'
83'
ГОЛ! 3:2!
Д. Мозолевский
Пас отдал
В. Родионов
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
79'
77'
Замена
Д. Мозолевский
️️️️
А. Глеб
Травма
В. Гуаита
72'
Замена
Э. Банега
️️️️
Жонас
67'
62'
Желтая карточка
А. Радьков
58'
Желтая карточка
М. Сиваков
Травма
Ф. Гаго
57'
56'
Желтая карточка
В. Родионов
55'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Лихтарович
53'
ГОЛ! 3:1!
Р. Брессан
ГОЛ! 3:0!
С. Фегули
Пас отдал
Ф. Гаго
51'
Желтая карточка
Ф. Гаго
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Сольдадо
29'
ГОЛ! 1:0!
Жонас
26'
25'
Желтая карточка
М. Бордачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЛВ
2
Дмитрий Лихтарович
ОП
88
Ренан Брессан
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Александр Володько
ПВ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
26
Сиссоко
20
Кошта
23
Рами
27
Перейра
8
Фегули
5
Гаго
8
Коста
18
Гуардадо
17
Жонас
9
Сольдадо
4-1-2-2-1
30
Горбунов
23
Поляков
55
Симич
15
Радьков
26
Бордачев
2
Лихтарович
88
Брессан
11
Глеб
8
Володько
25
Бага
20
Родионов
17
Жонас
11
Банега
11
Банега
17
Жонас
18
Гуардадо
6
Альбельда
6
Альбельда
18
Гуардадо
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
11
Глеб
19
Мозолевский
19
Мозолевский
11
Глеб
2
Лихтарович
3
Сиваков
3
Сиваков
2
Лихтарович
88
Брессан
80
Концевой
80
Концевой
88
Брессан
Остались в запасе
Валенсия
БАТЭ
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
27
Вадим Курлович
ОП
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Остались в запасе
27
Вадим Курлович
ОП
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Валенсия - БАТЭ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 23:30 (прямая)
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