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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Лилль
Бавария - Лилль: обзор матча 07 ноября 2012
Бавария
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
6 : 1
Завершен
Лилль
5'
Б. Швайнштайгер
18'
К. Писарро
23'
А. Роббен
28'
К. Писарро
33'
К. Писарро
66'
Т. Кроос
58'
С. Калу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Лилль
Желтая карточка
А. Тимощук
78'
77'
Желтая карточка
Р. Мавуба
Желтая карточка
Ф. Рибери
72'
72'
Замена
М. Мартен
️️️️
С. Калу
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
72'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Б. Швайнштайгер
68'
ГОЛ! 6:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Лам
66'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
64'
63'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
Т. Кроос
️️️️
Т. Мюллер
61'
58'
ГОЛ! 5:1!
С. Калу
Пас отдал
Ф. Бальмон
46'
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Д. Пайет
46'
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Д. Розегнал
ГОЛ! 5:0!
К. Писарро
Пас отдал
Ф. Лам
33'
ГОЛ! 4:0!
К. Писарро
Пас отдал
Ф. Лам
28'
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
23'
21'
Желтая карточка
М. Дебюши
ГОЛ! 2:0!
К. Писарро
Пас отдал
Ф. Рибери
18'
ГОЛ! 1:0!
Б. Швайнштайгер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
(К)
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЛП
15
Флоран Бальмон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
14
Давид Розегнал
ПП
8
Саломон Калу
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
14
Писарро
13
Мюллер
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
25
Баша
27
Шеджу
18
Берья
14
Розегнал
15
Бальмон
25
Педретти
8
Калу
10
Пайет
26
Ру
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
8
Кроос
8
Кроос
13
Мюллер
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
8
Калу
15
Мартен
15
Мартен
8
Калу
14
Розегнал
24
Мавуба
24
Мавуба
14
Розегнал
10
Пайет
9
Де Мело
9
Де Мело
10
Пайет
Остались в запасе
Бавария
Лилль
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
30
Стив Элана
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бавария - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Помощники судьи:
Золтан Секей
Октавиан Шовре (оба Румыния)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 23:30 (прямая)
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