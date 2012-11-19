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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 19 ноября 2012
Вест Хэм
19.11.2012, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
48'
Д. О'Брайен
13'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Майга
86'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
85'
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. О'Брайен
77'
74'
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Этерингтон
62'
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:1!
Д. О'Брайен
Пас отдал
Г. О'Нил
48'
Желтая карточка
М. Нобл
37'
32'
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Э. Уилкинсон
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
3
МакКартни
23
Рид
5
Томкинс
17
О'Брайен
17
Диаме
16
Нобл
19
О'Нил
4
Нолан
20
Майга
9
Кэрролл
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
5
Кэмерон
17
Шоукросс
6
Хут
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
16
Адам
26
Этерингтон
15
Крауч
19
Уолтерс
17
О'Брайен
55
Демель
55
Демель
17
О'Брайен
20
Майга
31
Тэйлор
31
Тэйлор
20
Майга
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
28
Уилкинсон
5
Шоттон
5
Шоттон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Кайтли
26
Этерингтон
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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