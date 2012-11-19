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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Металлург-Кузбасс
СКА-Хабаровск - Новокузнецк: обзор матча 19 ноября 2012
СКА-Хабаровск
19.11.2012, понедельник, 08:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Новокузнецк
14'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Новокузнецк
Желтая карточка
А. Солосин
90'
+1
85'
Замена
М. Алборов
️️️️
А. Киселев
83'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кириллов
Замена
В. Никифоров
️️️️
Е. Луценко
80'
77'
Замена
М. Чевелев
️️️️
А. Волгин
Желтая карточка
Т. Микуцкис
74'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Кренделев
73'
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Мурнин
66'
Желтая карточка
А. Романович
60'
46'
Замена
М. Коршунов
️️️️
С. Нарылков
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Басиев
46'
Желтая карточка
М. Зюзин
41'
41'
Желтая карточка
И. Шпаков
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
12
Андрей Волгин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
31
Константин Зуев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
21
Мирза Алборов
ЦФ
3-1-4-2
1
Солосин
2
Кренделев
5
Микуцкис
5
Нестеренко
3
Соловей
27
Мурнин
35
Романович
15
Зюзин
4
Славнов
20
Басиев
48
Луценко
4-1-2-2
99
Дюпин
5
Самойлов
2
Недорезов
12
Сапаев
67
Ткачук
22
Нарылков
12
Волгин
0
Емельянов
11
Кириллов
15
Шпаков
48
Луценко
10
Никифоров
10
Никифоров
48
Луценко
27
Мурнин
30
Трусевич
30
Трусевич
27
Мурнин
20
Басиев
27
Радченко
27
Радченко
20
Басиев
2
Кренделев
9
Мамтов
9
Мамтов
2
Кренделев
11
Кириллов
14
Голубев
14
Голубев
11
Кириллов
22
Нарылков
14
Коршунов
14
Коршунов
22
Нарылков
18
Киселев
21
Алборов
21
Алборов
18
Киселев
12
Волгин
15
Чевелев
15
Чевелев
12
Волгин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Новокузнецк
16
Александр Агапов
ВР
31
Константин Зуев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Александр Григорян
7
Андрей Клименко
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
31
Константин Зуев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Остались в запасе
7
Андрей Клименко
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Новокузнецк
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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