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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 19 ноября 2012
Крылья Советов
19.11.2012, понедельник, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
4'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
90'
+1
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
А. Елисеев
️️️️
В. Свежов
86'
Замена
А. Делькин
️️️️
Р. Григорян
81'
Желтая карточка
В. Свежов
80'
77'
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
А. Концедалов
72'
70'
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Кайседо
61'
Желтая карточка
Р. Шишкин
59'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Самедов
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
М. Григорьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ПЗ
28
Роман Григорян
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
6
Виктор Свежов
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Локомотив
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Веремко
6
Телес
24
Епуряну
25
Концедалов
0
Таранов
15
Цаллагов
28
Григорян
32
Баляйкин
84
Воробьев
6
Свежов
12
Корниленко
4-4-2
1
Гилерме
38
Ещенко
90
Бурлак
14
Чорлука
49
Шишкин
19
Самедов
28
Тигорев
88
Глушаков
10
Григорьев
14
Н'Дойе
10
Кайседо
6
Свежов
4
Елисеев
4
Елисеев
6
Свежов
28
Григорян
90
Делькин
90
Делькин
28
Григорян
14
Н'Дойе
23
Тарасов
23
Тарасов
14
Н'Дойе
19
Самедов
21
Оздоев
21
Оздоев
19
Самедов
10
Кайседо
11
Обинна
11
Обинна
10
Кайседо
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
18
Константин Кертанов
АП
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
18
Дарио Крешич
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
18
Константин Кертанов
АП
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Целовальников Олег (г. Астрахань)
Суховерхов Сергей (г. Воронеж)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
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