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Расписание матчей
Италия. Кубок
Палермо - Верона
Палермо - Верона: обзор матча 27 ноября 2012
Палермо
27.11.2012, вторник, 23:45
Италия. Кубок, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Палермо - Верона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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