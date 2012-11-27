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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Гройтер Фюрт
Ганновер-96 - Гройтер Фюрт: обзор матча 27 ноября 2012
Ганновер-96
27.11.2012, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
4'
М. Диуф
69'
М. Эггиманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гройтер Фюрт
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Д. Я Конан
89'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
86'
76'
Желтая карточка
Т. Кляйне
Желтая карточка
М. Шмидебах
73'
72'
Замена
Т. Пледль
️️️️
Ф. Клаус
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Я. Шлаудрафф
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Эггиманн
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
69'
67'
Замена
И. Аземи
️️️️
М. Пекович
67'
Замена
К. Нете
️️️️
Д. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
33
Илир Аземи
ЦФ
4-3-3
20
Цилер
5
Хагги
5
Эггиманн
19
Шульц
6
Черундоло
24
Пандер
18
Пинту
34
Рауш
11
Конан
92
Диуф
13
Шлаудрафф
3-1-5-1
31
Грюн
19
Кляйне
7
Нехриг
3
Маврай
13
Пекович
8
Фюрстнер
7
Приб
10
Штибер
30
Клаус
6
Шмидтгаль
18
Асамоа
11
Конан
2
Сакаи
2
Сакаи
11
Конан
13
Шлаудрафф
24
Шмидебах
24
Шмидебах
13
Шлаудрафф
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
18
Асамоа
9
Нете
9
Нете
18
Асамоа
13
Пекович
33
Аземи
33
Аземи
13
Пекович
30
Клаус
18
Пледль
18
Пледль
30
Клаус
Остались в запасе
Ганновер-96
Гройтер Фюрт
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
21
Роберт Зиллнер
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
Остались в запасе
21
Роберт Зиллнер
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Ганновер-96 - Гройтер Фюрт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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