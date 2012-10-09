Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Торпедо
Томь - Торпедо: обзор матча 09 октября 2012
Томь
09.10.2012, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
48'
А. Хазов
72'
А. Хазов
26'
И. Новосельцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Торпедо
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Хазов
90'
76'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
Д. Терентьев
️️️️
В. Сорокин
74'
72'
Желтая карточка
В. Стеклов
ГОЛ! 2:1!
А. Хазов
72'
Желтая карточка
В. Сорокин
71'
68'
Замена
А. Самсонов
️️️️
И. Родин
Замена
К. Погребняк
️️️️
П. Голышев
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
48'
Замена
И. Нагибин
️️️️
Н. Баженов
42'
34'
Желтая карточка
Д. Бояринцев
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Новосельцев
Пас отдал
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
87
Иван Родин
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
18
Максим Федоров
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
3-4-3
31
Астахов
2
Аравин
22
Николов
26
Бендзь
32
Баженов
2
Димидко
34
Сабитов
15
Сорокин
16
Хазов
26
Черевко
72
Голышев
3-2-4-1
56
Довбня
19
Пономарев
6
Шумейко
99
Новосельцев
27
Молодцов
8
Тесак
7
Бояринцев
20
Стеклов
18
Газинский
87
Родин
90
Безлихотнов
15
Сорокин
43
Терентьев
43
Терентьев
15
Сорокин
16
Хазов
44
Башкиров
44
Башкиров
16
Хазов
32
Баженов
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Баженов
72
Голышев
9
Погребняк
9
Погребняк
72
Голышев
87
Родин
44
Самсонов
44
Самсонов
87
Родин
90
Безлихотнов
34
Кортава
34
Кортава
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Томь
Торпедо
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
18
Максим Федоров
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
94
Валентин Фомичев
ЦФ
18
Максим Федоров
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Томь - Торпедо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Торпедо
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+