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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Оман
Катар - Оман: обзор матча 09 октября 2012
Катар
09.10.2012, вторник, 16:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Оман
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Катар - Оман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
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Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
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Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
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Оман
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