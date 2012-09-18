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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Порту
Динамо Загреб - Порту: обзор матча 18 сентября 2012
Динамо Загреб
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Порту
41'
Л. Гонсалес
90+2'
С. Дефур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Порту
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Дефур
Замена
М. Ковачич
️️️️
А. Калельо
80'
78'
Замена
Клебер
️️️️
Д. Мартинес
72'
Замена
К. Атсу
️️️️
С. Варела
Замена
Б. Карраско
️️️️
А. Рукавина
67'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Адеми
58'
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Саммир
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
17
Брайан Карраско
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Андре Каштру
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
13
Клебер
ЦФ
3-1-5-1
25
Келава
21
Вида
4
Шимунич
4
Тонел
77
Брозович
55
Рукавина
45
Адеми
14
Калельо
19
Пиварич
19
Саммир
9
Чоп
3-1-3-1-2
1
Элтон
3
Майкон
30
Отаменди
26
Сандро
13
Лопеш
16
Дефур
8
Моутинью
27
Гонсалес
23
Родригес
18
Варела
9
Мартинес
55
Рукавина
17
Карраско
17
Карраско
55
Рукавина
14
Калельо
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Калельо
45
Адеми
9
Бечирай
9
Бечирай
45
Адеми
18
Варела
30
Атсу
30
Атсу
18
Варела
9
Мартинес
13
Клебер
13
Клебер
9
Мартинес
Остались в запасе
Динамо Загреб
Порту
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
1
Фабиано
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Андре Каштру
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Андре Каштру
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Динамо Загреб - Порту
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Максимир
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