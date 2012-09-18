Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Малага - Зенит
Малага - Зенит: обзор матча 18 сентября 2012
Малага
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
3'
Иско
13'
Х. Савиола
76'
Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Зенит
90'
Желтая карточка
Халк
86'
Замена
М. Лумб
️️️️
Р. Широков
Замена
Дуда
️️️️
Хоакин
84'
ГОЛ! 3:0!
Иско
Пас отдал
Хоакин
76'
75'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
К. Зырянов
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
61'
Замена
М. Итурра
️️️️
Ф. Портильо
46'
40'
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Лукович
Желтая карточка
Х. Савиола
31'
Желтая карточка
М. Демичелис
15'
ГОЛ! 2:0!
Х. Савиола
13'
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
Элизеу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
19
Элизеу
ЛП
4
Игнасио Камачо
ОП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
4
Камачо
19
Элизеу
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
4-5-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
7
Халк
15
Широков
27
Денисов
18
Зырянов
20
Файзулин
11
Кержаков
20
Портильо
16
Итурра
16
Итурра
20
Портильо
17
Хоакин
17
Дуда
17
Дуда
17
Хоакин
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
15
Широков
12
Лумб
12
Лумб
15
Широков
3
Лукович
34
Быстров
34
Быстров
3
Лукович
18
Зырянов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
18
Зырянов
Остались в запасе
Малага
Зенит
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Малага - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Малага
Зенит
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
17
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
4
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
4
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
4
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
17
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
4
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
4
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+