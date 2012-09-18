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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Динамо К
ПСЖ - Динамо К: обзор матча 18 сентября 2012
ПСЖ
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 1
Завершен
Динамо К
19'
З. Ибрагимович (П)
29'
Т. Силва
33'
Алекс
90+1'
Х. Пасторе
87'
М. Велозу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Динамо К
ГОЛ! 4:1!
Х. Пасторе
Пас отдал
Нене
90'
+1
Желтая карточка
Нене
89'
87'
ГОЛ! 3:1!
М. Велозу
Замена
З. Камара
️️️️
Т. Силва
81'
77'
Замена
О. Гусев
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Нене
️️️️
Ж. Менез
77'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
З. Ибрагимович
73'
53'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Д. Гармаш
48'
Травма
Д. Гармаш
46'
Замена
Бетао
️️️️
Т. Михалик
ГОЛ! 3:0!
Алекс
Пас отдал
Х. Пасторе
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Силва
Пас отдал
К. Жалле
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
(К)
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Нико Кранчар
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Раффаэл
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
12
Нене
ЛП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
33
Алекс
13
Жалле
8
Шантом
6
Верратти
8
Матюиди
15
Пасторе
7
Менез
11
Ибрагимович
4-1-3-2
35
Коваль
21
Данило Силва
17
Михалик
34
Хачериди
0
Тайво
44
Велозу
11
Раффаэл
19
Гармаш
7
Ярмоленко
12
Идейе
19
Кранчар
3
Силва
6
Камара
6
Камара
3
Силва
7
Менез
12
Нене
12
Нене
7
Менез
11
Ибрагимович
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ибрагимович
17
Михалик
3
Бетао
3
Бетао
17
Михалик
19
Гармаш
5
Вукоевич
5
Вукоевич
19
Гармаш
19
Кранчар
20
Гусев
20
Гусев
19
Кранчар
Остались в запасе
ПСЖ
Динамо К
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Александр Шовковский
ВР
36
Милош Нинкович
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
36
Милош Нинкович
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча ПСЖ - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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