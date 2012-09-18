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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монпелье - Арсенал
Монпелье - Арсенал: обзор матча 18 сентября 2012
Монпелье
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
9'
Ю. Бельханда (П)
16'
Л. Подольски
18'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Арсенал
90'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Л. Подольски
90'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Ю. Бельханда
84'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
С. Камара
78'
Замена
Э. Эррера
️️️️
М. Эстрада
78'
76'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
О. Жиру
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
А. Мунье
67'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
41'
18'
ГОЛ! 1:2!
Жервиньо
Пас отдал
К. Дженкинсон
16'
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
О. Жиру
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Бельханда
9'
1'
Желтая карточка
А. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
(К)
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
40
Антони Мунье
ЛВ
13
Марко Эстрада
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
5
Реми Кабелла
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Санти Касорла
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Сирил Женешам
ЦП
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-2-3-1
16
Журдрен
12
Бедимо
4
Хилтон
2
Янга-Мбива
2
Бокали
13
Эстрада
23
Саихи
40
Мунье
20
Бельханда
5
Кабелла
19
Камара
4-2-3-1
1
Манноне
6
Дженкинсон
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
5
Диаби
27
Жервиньо
8
Касорла
10
Подольски
9
Жиру
19
Камара
21
Стамбули
21
Стамбули
19
Камара
13
Эстрада
11
Эррера
11
Эррера
13
Эстрада
40
Мунье
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
40
Мунье
8
Касорла
13
Коклен
13
Коклен
8
Касорла
9
Жиру
21
Рэмзи
21
Рэмзи
9
Жиру
10
Подольски
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Подольски
Остались в запасе
Монпелье
Арсенал
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
1
Джеймс Ши
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Монпелье - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо Фернандес
Хуан Юсте Хименес
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Баскетбол" 22:30 (прямая)
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