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Олимпиакос - Шальке-04
Олимпиакос - Шальке-04: обзор матча 18 сентября 2012
Олимпиакос
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
58'
Д. Абдун
41'
Б. Хеведес
59'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Шальке-04
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Матип
90'
+4
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Фарфан
90'
+1
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Джонс
82'
Желтая карточка
Л. Уннершталь
79'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Т. Барнетта
Желтая карточка
А. Ибагаса
75'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Д. Абдун
69'
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Модесто
69'
61'
Пенальти не реализован!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
К. Манолас
60'
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Холтби
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Д. Фустер
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Абдун
Пас отдал
Р. Джеббур
58'
53'
Желтая карточка
Д. Джонс
41'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
Д. Фарфан
30'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Давид Фустер
АП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
87
Диого
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-1-1-2
16
Медьери
44
Манолас
8
Маниатис
20
Модесто
25
Холебас
15
Контрерас
55
Машаду
19
Фустер
93
Абдун
19
Джеббур
4-1-3-2
1
Уннершталь
5
Хеведес
32
Матип
14
Пападопулос
28
Фукс
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
10
Барнетта
8
Фарфан
21
Хунтелаар
19
Фустер
7
Ибагаса
7
Ибагаса
19
Фустер
20
Модесто
19
Греко
19
Греко
20
Модесто
93
Абдун
11
Митроглу
11
Митроглу
93
Абдун
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Дракслер
8
Фарфан
13
Джонс
6
Хегер
6
Хегер
13
Джонс
10
Барнетта
17
Афеллай
17
Афеллай
10
Барнетта
Остались в запасе
Олимпиакос
Шальке-04
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
87
Диого
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
87
Диого
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Олимпиакос - Шальке-04
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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