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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Динамо К
Кривбасс - Динамо К: обзор матча 03 августа 2012
Кривбасс
03.08.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
86'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Динамо К
90'
+2
Желтая карточка
Б. Идейе
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Милевский
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Антонов
84'
Желтая карточка
Д. Канкава
81'
Замена
С. Балич
️️️️
И. Йеслинек
74'
74'
Травма
Д. Гармаш
66'
Желтая карточка
Юссуф
63'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
М. Бабатунде
60'
Травма
М. Бабатунде
57'
46'
Замена
А. Милевский
️️️️
О. Гусев
46'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Раффаэл
Травма
П. Пашаев
27'
Травма
А. Антонов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ПЗ
88
Ринар Валеев
ЛП
23
Джаба Канкава
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Горан Попов
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Раффаэл
АП
44
Мигель Велозу
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
88
Артем Бобух
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-1-3-2
55
Штанько
24
Федорив
23
Шершун
3
Лобжанидзе
20
Пашаев
23
Канкава
88
Валеев
69
Дедечко
79
Бабатунде
9
Йеслинек
69
Антонов
4-3-2-1
35
Коваль
3
Попов
34
Хачериди
24
Юссуф
0
Тайво
44
Велозу
25
Аруна
20
Гусев
19
Гармаш
11
Раффаэл
15
Рубен
9
Йеслинек
74
Балич
74
Балич
9
Йеслинек
69
Антонов
22
Самодин
22
Самодин
69
Антонов
11
Раффаэл
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
11
Раффаэл
20
Гусев
0
Милевский
0
Милевский
20
Гусев
25
Аруна
12
Идейе
12
Идейе
25
Аруна
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
88
Артем Бобух
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
1
Виталий Рева
ВР
28
Дарьян Матич
ЦП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
71
Денис Бойко
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Артем Бобух
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
1
Виталий Рева
ВР
28
Дарьян Матич
ЦП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Металлург
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