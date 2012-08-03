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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Ростов
Мордовия - Ростов: обзор матча 03 августа 2012
Мордовия
03.08.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
10'
Е. Осипов
51'
В. Дьяков (АГ)
90+3'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ростов
ГОЛ! 3:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
А. Симчевич
90'
+3
Желтая карточка
П. Степанец
83'
Замена
К. Панченко
️️️️
Ю. Кулешов
81'
74'
Замена
А. Иванов
️️️️
Т. Калачев
Замена
А. Пазин
️️️️
Р. Мухаметшин
73'
68'
Замена
Я. Голенда
️️️️
А. Шешуков
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Бобер
64'
62'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Т. Дуймович
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Дьяков
51'
49'
Желтая карточка
К. Салата
38'
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Б. Ангбва
34'
Травма
Б. Ангбва
ГОЛ! 1:0!
Е. Осипов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
19
Драган Блатняк
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
4-5-1
1
Юрченко
87
Симчевич
3
Мулдаров
19
Осипов
4
Степанец
8
Бобер
40
Кулешов
20
Алдонин
19
Дуймович
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
4-2-3-1
1
Плетикоса
4
Ангбва
0
Дьяков
19
Салата
3
Гетигежев
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
19
Блатняк
30
Кочиш
21
Адамов
8
Бобер
31
Рогов
31
Рогов
8
Бобер
9
Мухаметшин
11
Пазин
11
Пазин
9
Мухаметшин
40
Кулешов
8
Панченко
8
Панченко
40
Кулешов
2
Калачев
59
Иванов
59
Иванов
2
Калачев
4
Ангбва
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
4
Ангбва
7
Шешуков
16
Голенда
16
Голенда
7
Шешуков
Остались в запасе
Мордовия
Ростов
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
96
Никита Васильев
ПП
12
Николай Заболотный
ВР
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
12
Николай Заболотный
ВР
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Мордовия - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Андрей Глот (Ярославль)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:40 (прямая)
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