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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
ЦСКА (мол) - Зенит (мол): обзор матча 03 августа 2012
ЦСКА (мол)
03.08.2012, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
12'
О. Вербицкас
22'
А. Евсеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
Г. Багдасарян
85'
84'
Замена
В. Ефимов
️️️️
М. Батов
82'
Замена
А. Каюков
️️️️
А. Евсеев
75'
Желтая карточка
К. Костин
74'
Желтая карточка
Д. Телегин
Замена
Г. Багдасарян
️️️️
А. Амбарцумян
74'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
П. Дроздов
68'
Замена
С. Середин
️️️️
Д. Хурцидзе
66'
63'
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Могилевец
Замена
Н. Дергачев
️️️️
К. Инсунг
58'
Желтая карточка
Л. Адамс
54'
46'
Замена
Д. Богаев
️️️️
М. Канунников
42'
Желтая карточка
М. Канунников
Замена
Д. Литвинов
️️️️
К. Базелюк
29'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Евсеев
Желтая карточка
А. Амбарцумян
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Вербицкас
Пас отдал
М. Канунников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-3-2
1
Помазун
7
Дроздов
33
Адамс
20
Полюткин
22
Тен
7
Засеев
10
Хурцидзе
77
Инсунг
18
Попов
10
Базелюк
10
Амбарцумян
4-5-1
23
Бабурин
43
Терентьев
88
Телегин
58
Зуев
17
Костин
28
Могилевец
94
Евсеев
5
Зинков
17
Батов
22
Вербицкас
99
Канунников
77
Инсунг
11
Дергачев
11
Дергачев
77
Инсунг
10
Хурцидзе
17
Середин
17
Середин
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
94
Багдасарян
94
Багдасарян
10
Амбарцумян
10
Базелюк
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Базелюк
7
Дроздов
40
Бавин
40
Бавин
7
Дроздов
17
Батов
98
Ефимов
98
Ефимов
17
Батов
94
Евсеев
23
Каюков
23
Каюков
94
Евсеев
99
Канунников
88
Богаев
88
Богаев
99
Канунников
28
Могилевец
20
Марков
20
Марков
28
Могилевец
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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