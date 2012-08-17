Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Шинник
Салют - Шинник: обзор матча 17 августа 2012
Салют
17.08.2012, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Шинник
Желтая карточка
А. Кобенко
85'
82'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
С. Бутырин
79'
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Бажев
77'
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Хаеро Москера Мендоза
73'
Замена
А. Кобенко
️️️️
Д. Кабутов
64'
59'
Замена
А. Валикаев
️️️️
Д. Гриднев
58'
Замена
А. Нежелев
️️️️
М. Белецкий
Желтая карточка
М. Алборов
28'
26'
Замена
А. Ндри
️️️️
Ф. Васиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
88
Степан Сикач
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Александр Марков
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Шинник
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Сикач
70
Кабутов
15
Калешин
21
Бутырин
17
Старков
25
Жирный
7
Шевченко
14
Алборов
9
Яковлев
28
Москера Мендоза
9
Бажев
3-2-3-1
22
Цыган
13
Белецкий
76
Стешин
33
Ламанж
33
Сухов
26
Васиев
10
Корытько
36
Скрыльников
56
Гриднев
81
Низамутдинов
28
Москера Мендоза
9
Курачинов
9
Курачинов
28
Москера Мендоза
70
Кабутов
20
Кобенко
20
Кобенко
70
Кабутов
9
Бажев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
9
Бажев
26
Васиев
2
Ндри
2
Ндри
26
Васиев
13
Белецкий
7
Нежелев
7
Нежелев
13
Белецкий
56
Гриднев
5
Валикаев
5
Валикаев
56
Гриднев
81
Низамутдинов
13
Алхазов
13
Алхазов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Салют
Шинник
25
Александр Марков
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
55
Александр Криворучко
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
25
Александр Марков
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
55
Александр Криворучко
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Салют - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Салют
Шинник
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Шумбрат» – «Салют»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+