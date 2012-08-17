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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Краснодар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 17 августа 2012
Краснодар (мол)
17.08.2012, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ростов (мол)
79'
А. Михеев
51'
Д. Круглов
59'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Замена
Д. Остапенко
️️️️
М. Гурбанов
90'
Замена
Г. Козлов
️️️️
Х. Байрамян
Замена
С. Хмелевской
️️️️
П. Марушко
89'
85'
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Хагба
84'
Желтая карточка
М. Гурбанов
ГОЛ! 1:2!
А. Михеев
79'
67'
Красная карточка
А. Васильев
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Кулишев
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Круглов
Желтая карточка
О. Михайлов
50'
46'
Замена
А. Демченко
️️️️
В. Медников
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Андриенко
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
П. Голышев
46'
Замена
А. Михеев
️️️️
Н. Марков
46'
Замена
С. Толстопятов
️️️️
Е. Городов
46'
Желтая карточка
П. Марушко
34'
Желтая карточка
М. Ермаков
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
59
Максим Ермаков
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
17
Вениамин Медников
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Ростов (мол)
17
Андрей Демченко
ЛЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
2-1-5-2
1
Городов
67
Михайлов
13
Марков
5
Морозов
41
Андриенко
21
Ахриев
45
Гарипов
25
Шипицин
59
Ермаков
72
Голышев
53
Марушко
3-2-1-2-1
12
Мадилов
66
Губанов
68
Зотов
44
Смирнов
4
Васильев
16
Круглов
17
Медников
32
Кулишев
19
Байрамян
70
Гурбанов
1
Городов
1
Толстопятов
1
Толстопятов
1
Городов
53
Марушко
2
Хмелевской
2
Хмелевской
53
Марушко
13
Марков
90
Михеев
90
Михеев
13
Марков
72
Голышев
21
Ерохин
21
Ерохин
72
Голышев
41
Андриенко
27
Комличенко
27
Комличенко
41
Андриенко
70
Гурбанов
8
Остапенко
8
Остапенко
70
Гурбанов
19
Байрамян
50
Козлов
50
Козлов
19
Байрамян
37
Хагба
8
Карташов
8
Карташов
37
Хагба
17
Медников
17
Демченко
17
Демченко
17
Медников
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Краснодар (мол) - Ростов (мол)
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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