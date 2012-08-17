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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Енисей
Торпедо - Енисей: обзор матча 17 августа 2012
Торпедо
17.08.2012, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Енисей
90'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
Д. Большаков
️️️️
Н. Безлихотнов
90'
Замена
И. Родин
️️️️
Д. Бояринцев
87'
83'
Замена
В. Чуперка
️️️️
С. Алексеев
Желтая карточка
Д. Бояринцев
78'
74'
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Молодцов
69'
60'
Замена
Ю. Роденков
️️️️
О. Кожанов
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
А. Козлов
46'
Желтая карточка
В. Стеклов
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
20
Олег Кожанов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ПП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-2-3-1-1
56
Довбня
6
Шумейко
29
Мищенко
99
Новосельцев
8
Тесак
27
Молодцов
20
Стеклов
18
Газинский
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
32
Козлов
4-1-4-1
79
Плотников
34
Маргасов
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
88
Ситдиков
15
Чадов
20
Кожанов
11
Базанов
15
Фатуллаев
27
Алексеев
27
Молодцов
44
Самсонов
44
Самсонов
27
Молодцов
90
Безлихотнов
9
Большаков
9
Большаков
90
Безлихотнов
7
Бояринцев
87
Родин
87
Родин
7
Бояринцев
32
Козлов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
32
Козлов
15
Чадов
27
Рожков
27
Рожков
15
Чадов
15
Фатуллаев
7
Пьянченко
7
Пьянченко
15
Фатуллаев
27
Алексеев
92
Чуперка
92
Чуперка
27
Алексеев
20
Кожанов
93
Роденков
93
Роденков
20
Кожанов
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
15
Евгений Андреев
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
Главный тренер
Михаил Белов
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
15
Евгений Андреев
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Торпедо - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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