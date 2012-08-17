Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Уфа
Cибирь - Уфа: обзор матча 17 августа 2012
Cибирь
17.08.2012, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
28'
С. Путилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Уфа
Желтая карточка
И. Логуа
90'
+2
90'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Р. Войдель
80'
Желтая карточка
В. Галыш
75'
Желтая карточка
А. Киреев
Желтая карточка
А. Медведев
75'
70'
Замена
А. Киреев
️️️️
Д. Карлос
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Шевченко
68'
Желтая карточка
Р. Халиуллин
64'
63'
Замена
С. Осадчук
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Кульчий
60'
55'
Замена
В. Галыш
️️️️
М. Маркосов
Замена
И. Логуа
️️️️
М. Астафьев
49'
43'
Желтая карточка
М. Тишкин
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Ходырев
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Путилин
Пас отдал
А. Васильев
Желтая карточка
А. Ходырев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
33
Матийя Шпичич
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
4
Максим Астафьев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
24
Александр Кульчий
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
28
Евгений Духнов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Сергей Осадчук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
22
Антон Киреев
АП
4-3-3
78
Макаров
5
Головатенко
21
Ходырев
4
Халиуллин
33
Шпичич
14
Алундерис
8
Макаренко
4
Астафьев
99
Шевченко
24
Кульчий
13
Медведев
4-1-4-1
1
Кобозев
44
Тишкин
33
Путилин
3
Смирнов
85
Попов
13
Засеев
8
Васильев
28
Духнов
11
Карлос
20
Войдель
9
Маркосов
4
Астафьев
7
Логуа
7
Логуа
4
Астафьев
21
Ходырев
32
Скороходов
32
Скороходов
21
Ходырев
99
Шевченко
52
Зиновьев
52
Зиновьев
99
Шевченко
8
Васильев
4
Осадчук
4
Осадчук
8
Васильев
20
Войдель
42
Кириллов
42
Кириллов
20
Войдель
9
Маркосов
88
Галыш
88
Галыш
9
Маркосов
11
Карлос
22
Киреев
22
Киреев
11
Карлос
Остались в запасе
Cибирь
Уфа
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Артем Кабанов
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Артем Кабанов
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Cибирь - Уфа
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Уфа
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева получил щелчок по носу (0:2)
17 октября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева получил щелчок по носу (0:2)
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+