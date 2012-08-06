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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Рубин
Волга - Рубин: обзор матча 06 августа 2012
Волга
06.08.2012, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
14'
А. Харитонов
56'
Г. Карадениз
73'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Рубин
90'
+4
Красная карточка
С. Боккетти
89'
Желтая карточка
О. Кузьмин
88'
Замена
П. Орбаис
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Сапогов
79'
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Еременко
Пас отдал
С. Боккетти
71'
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Белозеров
️️️️
Н. Зайцев
68'
62'
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Дядюн
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Каряка
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Карадениз
Желтая карточка
Н. Зайцев
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Харитонов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛП
3
Николай Зайцев
ОП
0
Матия Дворнекович
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
5
Андрей Каряка
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
4
Айдов
88
Григалава
25
Буйволов
83
Харитонов
3
Зайцев
21
Бибилов
0
Дворнекович
20
Аджинджал
5
Каряка
7
Сапогов
4-1-4-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
5
Маркано
10
Натхо
61
Карадениз
7
Рязанцев
26
Еременко
14
Ансальди
17
Дядюн
3
Зайцев
63
Белозеров
63
Белозеров
3
Зайцев
7
Сапогов
13
Кудряшов
13
Кудряшов
7
Сапогов
5
Каряка
9
Асильдаров
9
Асильдаров
5
Каряка
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
7
Рязанцев
6
Орбаис
6
Орбаис
7
Рязанцев
17
Дядюн
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Дядюн
Остались в запасе
Волга
Рубин
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Волга - Рубин
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Деушев Ринат (г. Москва) Демешко Игорь (г. Химки)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:40 (прямая)
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