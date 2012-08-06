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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Балтика
Томь - Балтика: обзор матча 06 августа 2012
Томь
06.08.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
85'
С. Бендзь
89'
В. Сорокин
64'
Г. Чиркин (П)
90+2'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Балтика
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Вотинов
ГОЛ! 2:1!
В. Сорокин
89'
ГОЛ! 1:1!
С. Бендзь
85'
82'
Замена
А. Шубладзе
️️️️
А. Гацко
Желтая карточка
С. Бендзь
76'
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Димидко
75'
Вторая желтая
Г. О`Коннор
65'
Желтая карточка
П. Вашек
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Чиркин
Желтая карточка
Г. О`Коннор
61'
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Черевко
50'
Замена
И. Нагибин
️️️️
Ю. Петраков
47'
33'
Замена
М. Рытов
️️️️
К. Зимулька
24'
Желтая карточка
К. Зимулька
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
2
Александр Димидко
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Александр Шубладзе
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
4-4-2
18
Вашек
35
Гультяев
7
Никитинский
22
Николов
26
Бендзь
15
Сорокин
77
Петраков
34
Сабитов
2
Димидко
8
О`Коннор
26
Черевко
3-3-1-3
88
Шелия
89
Стоцкий
3
Плопа
81
Зимулька
8
Чиркин
17
Зюзинс
27
Игнатьев
32
Левшин
17
Гацко
45
Вотинов
8
Сысуев
26
Черевко
32
Горбанец
32
Горбанец
26
Черевко
77
Петраков
9
Нагибин
9
Нагибин
77
Петраков
2
Димидко
9
Погребняк
9
Погребняк
2
Димидко
17
Гацко
88
Шубладзе
88
Шубладзе
17
Гацко
81
Зимулька
4
Рытов
4
Рытов
81
Зимулька
Остались в запасе
Томь
Балтика
10
Алексей Сазонов
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
10
Алексей Сазонов
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
Остались в запасе
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Томь - Балтика
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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